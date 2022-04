R$ 53 milhões por temporada: Jorge Jesus assina contrato milionário com novo clube

Grande ídolo da história do Flamengo, o português Jorge Jesus, ex-Benfica, está de novo clube, segundo informa o jornal Record, de Portugal. De acordo com a fonte, o treinador português será o mais novo treinador do Al Nassr, atualmente terceiro colocado da liga saudita.

Jorge Jesus estava sem clube desde sua passagem com as cores do Benfica. Ele acabou sendo demitido meses atrás devido resultados abaixos do esperado. Tempo depois, ele assina um contrato milionário com o clube saudita.

Ainda de acordo com o jornal, Jorge Jesus terá um salário de R$ 53 milhões por temporada no novo clube (10 milhões de euros na cotação atual do euro).

Essa será a segunda passagem de Jorge Jesus no futebol saudita. Antes de comandar o Flamengo, ele comandou o Al Hilal, atualmente na segunda posição da liga nacional local, um ponto à frente do novo time de JJ, Al Nassr.

O Al Nassr será mais um clube na carreira de Jorge Jesus. Campeão por Braga, Benfica, Sporting, Al Hilal e Flamengo, o tradicional clube sautida entra na lista dos vários times que o portuga já treinou na carreira.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil