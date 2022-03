Quarteto com drogas é detido pela PM na região do Custódio Freire

Durante o serviço operacional desta sexta-feira, 25, policiais militares do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) prenderam três adultos e apreenderam um adolescente, com entorpecentes, em uma residência abandonada do bairro Custódio Freire.

O quarteto visualizou a chegada da guarnição e tentou fugir da abordagem, adentrando em uma residência abandonada, mas os militares cercaram o local. Nada de ilícito foi localizado com eles, mas no interior da casa foram localizadas 32 trouxinhas de cocaína e dois tabletes de maconha, além da quantia de 194 reais.

Os três homens receberam voz de prisão e o adolescente, de 17 anos, foi apreendido e todos foram encaminhados à delegacia, juntamente com ilícito, para serem tomadas as demais providências cabíveis.

Fonte: Assessoria da PMAC