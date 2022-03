Presos fazem buraco em cela para tentar fugir de presídio

Agentes penitenciários encontraram um buraco feito por presos do Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM1), localizado no quilômetro 8 da BR 174.

De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), a o buraco foi encontrado na sexta-feira (25) em fase incicial de escavação, dentro da cela 310 do pavilhão 3. ANão houve fuga de presos.

Ainda segundo a secretaria, os internos que ficavam na cela foram isolados e irão passar por conselho disciplinar. “A Seap reforça que não houve fuga e que todos os dias são realizadas revistas rigorosas em todos os pavilhões”, diz a Seap em nota.

“A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informa que foi encontrado o início de uma escavação na cela 310 do Pavilhão 3, do Centro de Detenção Provisória de Manaus (CDPM) 1, localizado no km 8, da BR 174 (Manaus-Boa Vista), no último dia 25. Os internos da referida cela foram isolados dos demais e irão passar por conselho disciplinar. A Seap reforça que não houve fuga e que todos os dias são realizadas revistas rigorosas em todos os pavilhões e que trabalha de maneira ordenada com o Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen), com o Grupo de Intervenção Penitenciária (GIP), com a direção das Unidades e em parceria com a empresta cogestora, afim de evitar qualquer tipo de ação ilícita na área interna e externa das unidades prisionais.”

Por Portal Tucumã