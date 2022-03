Prefeitura tenta resgatar máquina pesada de mais de R$ 500 mil que caiu em rio no interior do Acre

As buscas iniciaram nessa terça (29) depois que a prefeitura conseguiu, com apoio de empresários, outras máquinas pesadas para tentar puxar a escavadeira que está a cerca de 2,5 metros de profundidade no rio. A informação foi confirmada ao g1 pelo vice-prefeito da cidade, Valdelio Furtado.

A máquina é nova, só tem 30 horas de serviço e chegou ao município no início do mês de março. Segundo o vice-prefeito, ela custou mais de R$ 500 mil e foi comprada com recurso de emenda parlamentar.

O município de Marechal Thaumaturgo, com pouco mais de 19 mil habitantes, é um dos quatro isolados do estado do Acre, com acesso apenas por barco ou avião.

Prefeitura tenta resgatar máquina pesada de mais de R$ 500 mil que caiu em rio no interior do AC — Foto: Arquivo

O maquinário, que pesa cerca de 22 toneladas, tinha concluído um serviço de recuperação de tanque em uma comunidade próximo à cidade e ia para uma outra comunidade, no Rio Amônia, para fazer açude, quando aconteceu o acidente.