Prefeitura de Rio Branco apoia Primeiro Fórum Setorial Integrado de Arte e Patrimônio de 2022

A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB), e a Comissão Executiva do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Rio Branco (CMPC),, convidam a comunidade artística rio-branquense para a realização do 1º Fórum Setorial Integrado de Arte e Patrimônio de 2022, que acontecerá na próxima quarta-feira, 30, a partir das 17h, no Horto Florestal.

Reunindo diversos segmentos das áreas de Arte e Patrimônio Cultural, o Fórum será integrado, contemplando pautas como os Editais 2022 do Fundo Municipal de Cultura e a aprovação do calendário de reuniões anuais do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Rio Branco (CMPC). Além disso, serão compartilhadas informações importantes do cenário nacional de luta por políticas para a cultura, como as Leis Paulo Gustavo e Aldir Blanc II.

Segundo Wellington Fraga, representante da FGB no conselho, afirma que são esperados em torno de 200 artistas, dos mais variados segmentos, e explica o foco do Fórum. “O Fórum irá deliberar e mandar as propostas dos itens a serem debatidos com todas as câmaras temáticas e seguimentos da cultura da cidade de Rio Branco, para assim ser votado e referendado para entrar no edital de arte e patrimônio do Fundo Municipal de Cultura de 2022”, destaca.

Representante do CMPC na área de Patrimônio Cultural, Flávia Burlamaqui, comenta mais a respeito do funcionamento e importância do Fórum para o âmbito cultural municipal. “O Fórum Setorial é uma instância de deliberação e votação, na qual tem direito a voz e voto todos os conselheiros que tenham frequentado as três últimas reuniões da Câmara na qual atual”, enfatiza.

Os conselheiros e demais representantes da sociedade que participarão do Fórum, são esperados na próxima quarta-feira, a partir das 17h, horário que iniciará o Credenciamento, no Horto Florestal, localizado na Rua Antônio da Rocha Viana, s/n, bairro Procon.

Fonte: Assecom