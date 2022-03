Porto Velho e Rio Branco podem ter recordes de baixas temperaturas a partir de sexta-feira

Um dos principais institutos de meteorologia do país, o Climatempo, prevê uma grande queda da temperatura em todo o país, atingindo ainda Rondônia e Acre.

Segundo o instituto, a nova frente fria chega com força ao Brasil a partir desta terça-feira (29), espalhando áreas de instabilidade e espalhar os temporais sobre a Região Sul, mas também vai aumentar as condições para chuva forte em São Paulo e em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Climatempo, além da chuva, o que chama atenção nesta frente fria é a sua massa de ar frio, de origem polar. O ar frio vai conseguir avançar pelo interior do continente alcançando o norte do Argentina, o sul da Bolívia e o Paraguai. Mas é justamente este tipo de trajetória que faz com que o ar frio entre facilmente sobre o interior da Região Sul, em áreas de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e até de Rondônia e do Acre.

Esta massa de ar frio vai fazer o mês de março terminar com forte queda da temperatura no centro-sul do Brasil, com previsão de quebra de vários recordes de temperatura mais baixa do ano e de tarde mais fria, até agora.

Uma situação pouco comum poderá ser observada com esta massa de ar frio: uma friagem bastante precoce em Rondônia e no Acre. Isto está sendo esperado para a sexta-feira e as capitais Rio Branco e Porto Velho podem ter recorde de de baixa temperatura.

As capitais Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Campo Grande e Cuiabá devem registrar recordes de menor temperatura da madrugada e /ou da tarde na quinta-feira, 31 de março ou na sexta-feira, 1 de abril.

