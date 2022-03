Policial militar à paisana impede adolescente de cometer furto inusitado de bicicletas

Um adolescente aparentando cerca de 15 anos foi detido na manhã desta quarta-feira, 30, no bairro Cristo Rei, em Vilhena, após tentar cometer um duplo furto ousado e inusitado. O crime foi evitado por um PM à paisana.

Ao sair de um comércio e ver o garoto, suspeito de praticar pequenos furtos na cidade, o policial militar decidiu observá-lo. Após o menor furtar uma bicicleta velha, ele estava deixando o veículo no lugar de um modelo mais novo, de marca famosa e caro, em frente um supermercado, quando foi surpreendido pelo PM.

Chamando o autor do furto pelo nome, o policial avisou para ele devolver a bicicleta furtada em frente uma agência bancária e que seria trocada pela outra, ou acionaria uma viatura. O adolescente prometeu até pedir desculpas ao dono do veículo, que foi deixado no mesmo lugar de onde havia sido furtado.

O militar alertou que estará de serviço observando as ações do pequeno marginal, que poderá ser até internado se continuar no mundo do crime.

Fonte: Folha do Sul

Autor: Da redação