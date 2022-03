Polícia Civil realiza formatura de alunos da 5ª edição do projeto PC na Escola em Rio Branco

Na manhã desta quarta-feira, 30, a Polícia Civil por meio da Academia de Policia (ACADEPOL) em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE), promoveu a formatura de 22 estudantes durante conclusão da 5ª edição do Projeto Polícia Civil na Escola na Cidade do Povo.

O evento, realizado na Escola de Gastronomia e Hopistalidade do Acre na Cidade do Povo e contou a participação do Delegado-Geral Adjunto da Policia Civil, Vanderlei Scherer Thomas, da secretária de Educação, Cultura e Esportes, Socorro Neri, do Diretor da ACADEPOL, delegado Thiago Fernandes, do presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, vereador N. Lima.

Desta vez, participaram do projeto alunos da escola em tempo integral Marcio Bestene Koury, em Rio Branco. O principal objetivo da iniciativa é aproximar a Polícia Civil acreana da sociedade.

Durante a 5ª edição do projeto, os adolescentes participaram de palestras, simulação de investigação criminal, atividades lúdicas e conheceram as instalações de uma delegacia e do Departamento de Polícia Técnico-Científica.

O projeto é executado pela Academia de Polícia Civil (Acadepol), e conta com apoio de órgãos parceiros, como a Secretaria de Justiça e Segurança Pública, Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes, Ministério Público do Trabalho e 14° Tribunal Regional do Trabalho.

Ao fazer uso da palavra, o Delegado-Geral adjunto falou do impacto positivo proporcionado pelo projeto Polícia Civil na Escola. Segundo Vanderlei Thomas, a iniciativa será fortalecida no decorrer do 2022.

“O nosso desejo é que este projeto siga crescendo e alcance, cada vez mais, a nossa juventude e oportunizando que mais estudantes tenham acesso ao Polícia Civil na Escola. A formação na base é extremamente importante para construirmos uma sociedade melhor”, conclui delegado-Geral Adjunto, Vanderlei Thomas.

Ascom/Polícia Civil do Acre