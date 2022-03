Polícia Civil elucida autores de perfil FAKE em Manoel Urbano

Na cidade de Manoel Urbano um perfil FAKE da rede social Facebook vem difamando vários moradores desde 2017.

Após iniciar as investigações, coordenada pela Delegada Titular Mariana Gomes, que demanda complexidade, a Polícia Civil em Manoel Urbano conseguiu identificar o proprietário da conta registrada no FACEBOOK após congelamento e identificação de dados.

A partir das informações, na tarde desta segunda-feira, dia 28 de março, a Polícia Civil cumpriu mandado de busca e apreensão nos aparelhos celulares de M.S.N, de 27 anos, expedido pelo Juízo, após representação da Autoridade Policial, e conseguiu identificar todos os envolvidos nas postagens.

“Restou apurado que a ideia do perfil FAKE era para denunciar irregularidades diversas, mas os autores acabaram extrapolando os limites da liberdade de expressão com postagens ofensivas à honra de vários moradores, o que demandou a intervenção Estatal para se garantir a devida responsabilização. Foi uma investigação delicada que contou com a dedicação e discrição absoluta da equipe para se lograr êxito em identificar os autores. Não se pode admitir que as pessoas se utilizem do anonimato para cometer crimes e, apesar da dificuldade em se investigar crimes dessa natureza, ainda mais no inferior em que não temos a estrutura adequada, a investigação foi concluída com êxito.”

A Polícia Civil reafirma o compromisso de apurar as infrações penais, inclusive as cometidas na rede mundial de computadores, em todo o Estado.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre