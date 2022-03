Polícia Civil busca parceria para fortalecer ações de enfrentamento no combate à violência contra mulher

Na tarde desta terça-feira, 29, o Diretor de Administração Geral da Policia Civil do Acre, Rennan Biths, reuniu-se no Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos com a Delegada Grace Justa, Diretora do Departamento de Políticas de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres em Brasília.

Oportunidade em que foi tratado do fortalecimento das ações voltadas as mulheres vítimas de violência como forma de melhorar o atendimento e mitigar o dano causado a essas mulheres.

A Polícia Civil do Acre desenvolve um trabalho investigativo de combate a criminalidade, sobretudo, no que diz respeito a elucidação de crimes de feminicidio alcançando o topo do ranque nacional com 100% dos crimes elucidados.

O resultado do alto índice de elucidação é oriundo de trabalho desenvolvido pelas delegacias especializadas de atendimento a mulher vítima, as DEAM’s.

Fonte: Ascom/Polícia Civil do Acre