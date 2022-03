Polícia Civil apresenta balanço das ações desenvolvidas durante fim de semana com doze presos

A Polícia Civil vem atuando de forma estratégica no enfrentamento à criminalidade e à violência, diversos mandados de prisão foram cumpridos e várias ações de investigação realizadas no intuito de desarticular grupos criminosos e pessoas que estão abalando a paz social.

Nos últimos três dias, mais de doze pessoas envolvidas em crimes como: homicídio, tráfico, roubo e pose ilegal de arma de fogo foram presas. Parte deste grupo também possui ligação com organizações criminosas.

As prisões foram efetuadas na capital e nas cidades de Tarauacá, Feijó, Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil. As ações também buscam descapitalizar o crime, retirando de circulação drogas, armas e bens auferidos com a pratica de ilícitos.

Ressalta-se que em uma das ações, a qual ocorreu em conjunto com a Polícia Militar, libertou-se de cativeiro um homem que estava sendo submetido a tortura e que seria executado por integrantes de uma organização criminosa.

O trabalho da Polícia Civil é constante e ininterrupto, se dá de forma interligada e em consonância com as demais delegacias da capital e do interior no intuito de fortalecer o combate à criminalidade, reestabelecendo a paz social, cumprindo a missão de prestar serviço essencial a sociedade na manutenção da segurança pública.

Fonte: Ascom /Policia Civil do Acre