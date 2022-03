Polícia Civil apreende adolescente em posse de arma de fogo e frustra plano de ataque contra rivais em Brasileia

Na noite da última quinta-feira, 24, a Polícia Civil em Brasileia prendeu, flagrante, M.S.P., em posse de uma arma calibre 38 municiada.

A Polícia Civil em Brasileia, após receber informações de indivíduos estavam andando armados na ruas do Bairro José Peixoto, uma equipe de investigação da Delegacia de Brasiléia, conseguiu capturar o adolescente em posse um revólver calibre.38 totalmente carregado.

De acordo com a investigação, havia um plano para tentar contra a vida de integrantes de organização criminosa rival.

O menor foi conduzido a delegacia e em seuida colocado à disposição da justiça e do conselho tutelar.

A Polícia Civil do Acre vem intensificando suas ações de combate a criminalidade em todas as regionais no sentido de devolver a sensação de segurança a população.

