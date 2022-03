Polícia aborda ônibus com passageira suspeita de participação em assalto ocorrido em Ji-Paraná

Uma mulher suspeita de participar de um assalto ocorrido na manhã desta segunda-feira (21) em Ji-Paraná, foi detida nesta noite durante abordagem a um ônibus da Eucatur em Jaru.

Segundo informações, o crime ocorreu próximo a uma agência bancária localizada à rua T-5, no Bairro Nova Brasília, em Ji-Paraná. A vítima seguia para a agência carregando um malote contendo cerca de R$ 120 mil em espécie, quando foi abordada por dois criminosos em uma motocicleta, que anunciaram o assalto e fugiram levando o malote com o dinheiro.

Mas durante a fuga, a vítima ainda tentou jogar o veículo que conduzia para cima dos bandidos, com o objetivo de derrubar os criminosos e recuperar o dinheiro roubado, mas acabou sendo alvo de três disparos de arma de fogo, inclusive um deles acertaram o seu carro.

Após receberem informações de que a namorada de um dos suspeitos de participação no crime teria embarcado em um ônibus de turismo com parte do dinheiro do roubo, a Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal abordaram o ônibus onde ela estaria na Av JK, antes de chegar ao terminal rodoviário de Jaru.

Por Alerta Rondônia