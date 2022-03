Parceria garante melhorias no Ramal das Onças em Senador Guiomard

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), e em parceria com a Prefeitura de Senador Guiomard, trabalha no melhoramento de pontos críticos do Ramal das Onças, localizado na região do Limeira, no município.

Os técnicos da autarquia atuam na estrada vicinal com serviços de saídas d’água, retiradas de atoleiros e nivelamento de superfície. De acordo com o presidente do Deracre, Petronio Antunes, os serviços devem beneficiar as famílias que necessitam de mais acesso para realizar o escoamento da produção.

“Tem chovido bastante, mas assim que faz sol as máquinas voltam a trabalhar. Aqui moram famílias que necessitam escoar sua produção e estamos trabalhando para garantir as melhorias do ramal”, afirma.

De acordo com a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes, a parceria assegura melhorias para os produtores rurais do município: “Fomos eleitos com a missão de apoiar os trabalhadores e, quando não pudermos resolver sozinhos, vamos procurar apoio. O governo do Estado tem sido parceiro até aqui”.

As ações do Deracre se estendem por todo o estado e visam a melhoria da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade nas estradas.

Fonte: Agência Acre