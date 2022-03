Pagamento do PIS/Pasep chega ao final

A Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil pagam nesta quinta-feira (31) o último lote do abono salário do PIS/Pasep de 2022. O benefício que está sendo liberado tem como base o ano de 2020. Ao todo, 3,2 milhões de trabalhadores vão ter o depósito do abono, o que soma R$ 3,024 bilhões pagos.

Recebem o PIS nesta quinta profissionais da iniciativa privada nascidos em dezembro que já faziam parte do calendário habitual de pagamento divulgado neste ano. Também será pago o lote final da revisão do PIS/Pasep feita pela Dataprev (empresa de tecnologia do governo) a quem ficou de fora da fase inicial por inconsistência de dados.

No caso do lote extra de revisão, o abono será liberado aos trabalhadores da iniciativa privada (PIS) nascidos entre julho e dezembro e para servidores públicos (Pasep) com número de inscrição com final entre 6 e 9. Em todos os casos, porém, a retirada dos valores ficará disponível até o dia 29 de dezembro deste ano.

Têm direito ao benefício trabalhadores de empresas e funcionário públicos que trabalharam ao menos 30 dias com carteira assinada no ano-base de 2020, recebendo, em média, dois salário mínimos. Também é preciso estar inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e ter os dados informados corretamente ao governo pelo empregador.

COMO FAZER A CONSULTA NO CAIXA TEM

– Baixe ou atualize o aplicativo gratuitamente na loja de aplicativos do Google (para celulares com sistema operacional Android) ou da Apple (sistema iOS)

– Informe seu CPF e senha de acesso aos serviços Caixa para logar; se for o primeiro acesso, será preciso se cadastrar

– Clique em “Não sou um robô”

– Na lista de serviços disponíveis, clique em “Abono Salarial”; é possível consultar valores e movimentar saldos existentes no aplicativo

COMO FAZER A CONSULTA NO CAIXA TRABALHADOR

– Baixe ou atualize o aplicativo na loja de aplicativos do Google (para celulares com sistema operacional Android) ou da Apple (sistema iOS)

– Clique em “Acessar”

– Informe seu CPF e clique em “Próximo”; se for o primeiro acesso, será preciso realizar cadastro do CPF

– Informe sua senha

– Clique em “Abono Salarial”

– Realize a consulta dos valores

COMO ACESSAR A CONSULTA NO APLICATIVO CARTEIRA DE TRABALHO DIGITAL

– Instale o aplicativo oficial Carteira de Trabalho Digital (se já tem, será necessário atualizá-lo)

– Acesse o sistema com número do CPF e senha do gov.br. Se for a primeira vez, faça seu cadastro

– Clique sobre o ícone “Benefícios”, no canto inferior direito

– Em “Abono Salarial”, aparecerá se você é habilitado ou não habilitado

QUANTO SERÁ PAGO

O valor do abono salarial varia conforme a quantidade de meses trabalhados em 2020, ano de referência para os pagamentos realizados neste ano. Se o beneficiário trabalhou o ano todo de 2020, receberá um salário mínimo, que em 2022 é de R$ 1.212. Se trabalhou um mês, receberá R$ 101.

Número de meses trabalhados no ano-base – Valor do abono

1 – R$ 101

2 – R$ 202

3 – R$ 303

4 – R$ 404

5 – R$ 505

6 – R$ 606

7 – R$ 707

8 – R$ 808

9 – R$ 909

10 – R$ 1.010

11 – R$ 1.111

12 – R$ 1.212

