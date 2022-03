Oscar 2022: Will Smith dá tapa em comediante que fez piada com sua esposa

Um momento do Oscar 2022 deixou a audiência bastante surpresa: Will Smith deu um tapa em Chris Rock por ele ter feito uma piada com sua esposa, Jada Pinkett Smith.

Sabe quem tem o trabalho mais difícil nesta noite? O Javier Bardem e sua esposa [Penélope Cruz] – ambos foram indicados. Agora, se ela perder, ele não pode vencer. Ele está rezando para o Will Smith ganhe. Senhor”, começou Chris, antes de dizer: “Jada, amo você, mal posso esperar pelo ‘G.I .Jane 2′”.

O comentário do humorista faz referência ao corte de cabelo da atriz de ‘Matrix: Resurrections’, associando-o ao estilo militar da personagem de Demi Moore no longa ‘Até o Limite da Honra’ (1997). Vale lembrar que Pinkett-Smith sofre de queda de fios – ela foi diagnosticada com alopecia em 2018.

Após ouvir o comentário, Jada revirou os olhos, e Chris tentou justificar: “Essa foi uma [piada] legal!”

Então, Will Smith subiu ao palco do Oscar, dirigiu-se até o apresentador e deu-lhe um forte tapa. “Uau! Will Smith me deu uma porrada”, brincou Chris Rock.

“Mantenha o nome da minha esposa fora da p**** da sua boca!”, exclamou Will, irritado, já de volta no seu assento na plateia.

