O Rio Acre atingiu a marca de 14,57 metros na medição de meio dia, deste sábado, 26. De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, coronel Cláudio Falcão, 19 famílias já foram realocadas para abrigos nas últimas 24h.

Falcão orienta que as ocorrências referentes a cheia do Rio devem ser feitas no 193, pois a Defesa Civil está com base no Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC).

Ainda segundo o coordenador, é possível que, para os próximos dias, a situação se agrave.