Núcleo de Tecnologia Educacional oferece vagas em cursos de computação em Cruzeiro do Sul

O Núcleo de Tecnologia Educacional em Cruzeiro do Sul está ofertando vagas para alunos, e também educadores, com interesse na oficina de instalação e manutenção de computadores.

O núcleo — que já existe a mais de 20 anos — está ligado à Secretaria Estadual de Educação, e trabalha oferecendo cursos e formações continuadas para a rede estadual.

As inscrições serão de 4 a 13 de abril nos cursos de manutenção e instalação. O local da inscrição será no Centro De Referência em Inovação para Educação Barão do Rio Branco. O horário será pela manhã e à tarde, com vagas limitadas de apenas 15 vagas por turma e carga horária de 30 horas.

O curso será de segunda à sexta durante o período de duas semanas, que irá ocorrer pela manhã no dia 18/04 até o dia 28/04. Durante a tarde, o curso começa 02/05 e vai até 12/05.

“Os alunos precisam ser da rede de educação e maiores de 15 anos. Esse é o pré-requisito. A partir dessas idades já há um entendimento dos termos da informática, possibilitando a pessoa trabalhar como menor aprendiz em alguma empresa”, finalizou a coordenadora do NTE, Fran Melo.