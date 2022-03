Novo Louro José é flagrado, Mais Você tem reformulações e Globo confirma gravações do programa

Quase um ano e meio após a morte de Tom Veiga, criador e idealizador do Louro José, papagaio que fazia companhia a Ana Maria Braga nas manhãs da Globo, a emissora anuncia novo personagem.

Nesse tempo desde que a Globo anunciou as mudanças no Mais Você e no Encontro, vários rumores rondaram os estúdios e os sites, todos gostariam de saber: Quem será o novo Louro José?

Apesar de parecer algo novo, o retorno de Louro José não acontecerá, a emissora pretende lançar uma espécie de filhote ou parente do antigo personagem, com formato e cores diferentes.

Com isso, o Mais você também terá algumas mudanças nas suas programações e uma reformulação de horário também.

Segundo informações do portal TV Pop, o papagaio foi flagrado nesta terça-feira (29) sendo manipulado por seu novo intérprete pela área externa dos estúdios da Globo em São Paulo, local onde é transmitido o “Mais Você”. Na ocasião, o fantoche estava gravando seu retorno ao “Mais Você”, que deverá ocorrer já nos próximos dias.

MORTE DE TOM VEIGA

O ator, que criou o personagem Louro José, papagaio fantoche que fazia parte do programa Mais Você, estreou em 1996, ao lado de Ana Maria Braga, quando a apresentadora ainda apresentava o Note e Anote na Tv Record. A apresentadora trocou de emissora em 1999, e levou Tom Veiga e Louro José consigo, já que foi uma dupla bem recebida pelos telespectadores.

Tom Veiga foi encontrado morto, dia 1º de novembro de 2020, em sua casa na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Após um ano da morte do ator, em novembro de 2021, a polícia encerrou as investigações, e de acordo com o laudo final, a causa da morte foi um AVC (Acidente Vascular Cerebral), causado por um aneurisma cerebral. A morte do ator causou muita comoção nos fãs e amigos.

Por TVFOCO