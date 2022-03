Não é fake, é fato: Quatro mortes violentas registradas em uma única noite, no Acre

A noite de quarta-feira, 30, foi marcada por mortes violentas na capital e no interior do estado do Acre.

Em Brasiléia, na rua Antônio José de Lima, também conhecida como rua Fumaça, bairro Eldorado, um adolescente, identificado como Rafael de Araújo, 16 anos, foi alvejado a tiros. Vindo a óbito no local.

Homem é morto a tiros em Brasileia

Em Rio Branco, no fim da tarde, um homem, identificado como Fábio Farias de Araújo, foi assassinado com um tiro na cabeça, na rua Major Mendonça Lima, bairro Santa Helena, que fica localizado na região do Vila Acre.

Mais um crime bárbaro no Segundo Distrito de Rio Branco

Senador Guiomard também resgitrou um homicídio, Sebastião Silva de Souza, 33 anos, foi morto com um tiro no pescoço. A vítima foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital Geral Dr Ary Rodrigues, onde não resistiu e veio a óbito.

Mais um monitorado por tornozeleira é executado a tiros

Já na capital, o homem que foi encontrado por populares, madrugada da última segunda-feira, 28, na rua Antônio Francisco, no Residencial Rosalinda, Segundo Distrito de Rio Branco, ferido com tiro na cabeça, usando capuz e luvas cirúrgicas, veio a óbito no Pronto-Socorro.

Homem encontrado agonizando com tiro na cabeça, morre no Pronto Socorro

Em coletiva, na manhã de hoje, o Secretário de Segurança garantiu que não há uma guerra entre facções e nem “toque de recolher” que tudo seria “Fake News”, no entanto as estatísticas dos últimos dias mostram outra coisa.