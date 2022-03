Mulher tem cabeça dilacerada a pedradas

Um crime rodeado de mistério chocou moradores do Japiim, zona sul de Manaus, por volta das 6h da manhã deste domingo (27). Uma mulher foi brutalmente assassinada e teve a cabeça dilacerada pelos assassinos.

A vítima, até o momento não identificada, foi encontrada na rua Mutuca com avenida Solimões, conjunto Atilio Andreaza, no bairro Japiim, zona Sul de Manaus, próximo a um campo de futebol da comunidade.

Segundo relatos de testemunhas, três homens participaram da crueldade. Ele chegaram em um carro preto não identificado junto com a mulher. Todos desceram do veículo e agrediram a vítíma sem dor nem piedade. Moradores ficaram horrorizados com os gritos da mulher.

O delegado Daniel Vezani, plantonista do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), foi até a ocorrência depois que os policiais da Cicom da área ter comunicado o homicídio no local informado. A mulher teve o crâncio completamente esmagado. Um arma caseira foi encontrada ao lado dela.

“Aparentemente, ela está com esmagamento na face e traumatismo caraneano. Provavelmente eles tentaram atirar nela e a arma falhou. Então os autores pegaram uma pedra e jogaram na cabeça da vítima”, disse a autoridade policial.

A mulher ficou agonizando estirada no chão. Os assassinos logo fugiram pra não deixar pistas. Minnutos despois de ter o gosto golpeado várias vezes, a mulher morreu.

A Policia Civil vai abrir um inquérito policial para descobrir a identidade dos suspeitos. Não há informação se o crime tem ligação com o acerto de contas.

A mulher que aparenta ter entre 30 e 40 anos estava com vestida com uma bermuda e camiseta amarela, segue desconhecida. O corpo dela seguiu para o IML.

Assista a reportagem de Rickardo Marques com imagens de Dii ferrazz

Da Redação

