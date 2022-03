Mulher se desespera ao encontrar marido morto após voltar de viagem

Uma mulher se desesperou ao encontrar o marido morto na rua, no Rio de Janeiro (RJ), ao voltar de uma viagem nesta sexta-feira (25). Alessandra Moraes Luiz retornava de São Paulo quando desceu de um ônibus fretado e viu o farmacêutico Carlos Alexandre Rezende, de 40 anos, morto com um tiro na cabeça.

O homem tinha saído da Ilha do Governador para buscar a esposa quando foi cercado por quatro ladrões, que levaram o carro dele. De acordo com as testemunhas, ao sair do Jeep Renegade, Carlos Alexandre teria batido a porta com força. Na sequência, um dos bandidos atirou. O homem morreu na hora, e o carro foi levado.

Pouco tempo depois do crime, o ônibus de Alessandra chegou. Ao estranhar a falta de contato com o marido, a mulher começou a chorar e foi abordada por policiais militares. Após caminhar até a esquina, ela viu um corpo sob um plástico e reconheceu o marido pelo par de tênis.

“Ele tá aqui na minha frente, Érica! Eu reconheci o tênis dele, Érica!”, se desesperou ao telefone. “Para de filmar, pelo amor de Deus!”, pediu a mulher ao ver a movimentação da imprensa.

Conforme a PM, um cerco foi montado na região para procurar os criminosos. O local do crime foi isolado para perícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios.

Fonte: IstoÉ