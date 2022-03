Mulher que pilotava moto morre ao bater contra trator

Uma mulher, DSF, de 37 anos, que pilotava uma motocicleta, placa PXJ-6447, morreu depois de bater na traseira de um trator. O acidente ocorreu no quilômetro 7 da rodovia MG-459, próximo a Ouro Fino, no Sul do estado, na noite de terça-feira (29/3). Na carona da moto, estava uma mulher, de 29 anos, que ficou ferida gravemente.

Segundo o relatório da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o trator seguia pela estrada, quando ocorreu o acidente. Na pista, além da motocicleta, com marcas do acidente, duas pessoas caídas. Uma era a piloto, que estava desacordada. A segunda, outra mulher, que era passageira da motocicleta, consciente, mas muito ferida.

O operador do trator, segundo patrulheiros da PMRv, não estava no local. Ele teria fugido. O Samu foi chamado e confirmou a morte da mulher. Um alerta para tentar encontrar o operador da máquina foi emitido.

