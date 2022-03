Mulher morre após ser esfaqueada pelo ex e homem é preso ao tentar fugir

Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na casa de Yeiris, no bairro Cidade Satélite, na noite do sábado (26). Ela chegou a ser socorrida por amigos até o Hospital Geral de Roraima (HGR), mas morreu na madrugada de domingo.

Em seguida, policiais civis, militares e a Força Tarefa de Segurança Pública iniciaram as buscas pelo suspeito, pois a informação era de que ele tentaria fugir de Roraima com destino ao Amazonas.O homem foi localizado em um ponto de táxis, na Avenida Brasil, quando tentava embarcar em um táxi até Mucajaí e, de lá, tentaria pegar um ônibus para Manaus. Conforme a Civil, ele deu nomes falsos, mas foi reconhecido pela equipe que estava com uma fotografia dele.