Mulher humilhada em grupo de WhatsApp de condomínio ganha indenização

Em 2020, uma moradora de um condomínio de Porto Velho reclamou da construção irregular de um muro ao lado de sua residência.

Por isso, foi vítima de chacotas e humilhações por parte do síndico e vizinhos em um grupo de WhatsApp do local onde mora. Indignada, juntou os “prints” e arquivos das ofensas e zoações e processou o condomínio no Juizado Especial de Porto Velho.

Ainda em 2020 teve sentença favorável, mas o condomínio recorreu e reverteu a ação pedindo indenização coletiva por danos morais da mulher. Na quarta-feira (23), os desembargadores responsáveis em analisar novamente a ação, julgou o pedido do condomínio improcedente, confirmando a condenação.

Segundo o advogado que atendeu a moradora, Rodrigo Reis Ribeiro, ela foi vítima de injustas agressões, chegando a ter depressão e vontade de se mudar do local em razão da agressividade, retaliações do síndico e alguns vizinhos, porém teve coragem e persistência para buscar seus direitos.

Fonte: Jornal Rondônia vip