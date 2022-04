Mulher acaba internada após vibrador ficar preso em seu reto: “Sentia vibrar nas minhas costas”; assista

Uma mulher teve que ser levada ao hospital e passou por uma cirurgia por causa de um vibrador de 20 centímetros que ficou preso na região do reto. O programa “Stuck”, do canal britânico Quest Red, revelou a história recentemente e deixou os telespectadores impressionados.

Brittany foi a protagonista do episódio peculiar. A jovem, que mora em Alabama, EUA, admitiu ser viciada em masturbação desde que terminou um relacionamento, três anos antes. Para isso, ela encomendou na internet um vibrador que parecia ser perfeito para seu caso. “Encomendei um vibrador azul, com um formato de esferas“, contou.

“Fiquei tão empolgada quando o recebi pelo correio e pensei: ‘Ah, estou pronta, vou tomar um banho antes de me divertir’“, disse ela. Foi aí que as coisas começaram a dar errado… “Muito óleo, muita animação. Para deixar mais emocionante, adicionei bastante lubrificante e muitas vezes minhas mãos não davam conta, porque ele entrou com tanta facilidade no ânus, que tive que soltá-lo para dentro do reto. Achei que conseguiria deslizar para fora, mas não aconteceu“, revelou.



No raio-x da mulher, é possível ver perfeitamente o formato do brinquedo sexual. (Foto: Reprodução)

Segundo a norte-americana, o objeto fez um “túnel” para dentro de seu corpo e ela não conseguiu tirá-lo. Brittany, inclusive, contou que era possível sentir a vibração em suas costas. “Entrei em pânico por uns 20 minutos. Eu nunca imaginei que minha bunda era tipo um aspirador“, relembrou.

Diante do pânico, a mulher ligou para a emergência e foi atendida pelo cirurgião geral Dr. George Crawford. O médico confessou, em entrevista para o programa, que ficou bastante surpreso com o caso. Ele ainda explicou como o acidente ocorreu: “O reto é projetado para manter as fezes fora da região do ânus. Se alguém colocar algo mais além dessa parte, será sugado em direção ao intestino“. Que sufoco!

Fonte: Hugo Gloss