Motociclista de 21 anos fica em estado grave após acidente com caminhonete em Rio Branco

Acidente ocorreu na madruga desse domingo (27), no bairro Village. Jovem de 21 anos foi levado entubado para o PS da capital e aguarda resultado do exame de Covid-19 para seguir para UTI do hospital.

Jovem de 21 anos foi levado entubado para o PS e aguarda resultado do exame de Covid-19 para ir para UTI do hospital.

O jovem Marcelo da Silva Saraiva, de 21 anos, ficou gravemente ferido após sofrer um acidente de trânsito na madrugada desse domingo (27), no bairro Village, em Rio Branco.

Conforme o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans), o jovem pilotava uma motocicleta, quando colidiu com uma caminhonete. O acidente ocorreu por volta das 2h de domingo, no cruzamento da Rua Ipanema com a Rua Copacabana.

Após a colisão, o condutor da caminhonete fugiu do local sem prestar socorro e sem esperar o atendimento. Ainda segundo a polícia, a vítima não tinha carteira de habilitação e a moto foi entregue ao proprietário.

“Não foi possível identificar o condutor nem a placa da caminhonete, só se sabe que era um veículo de cor branca. Provavelmente, o condutor da caminhonete estava sob efeito de bebida, porque se evadiu para não ser autuado”, disse o major Marleudo Nogueira, do BPTRans.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e, por conta da gravidade dos ferimentos de Saraiva, foi preciso pedir apoio da ambulância 01, de suporte avançado.

O rapaz teve uma fratura de fêmur e segundo o Samu estava com sangramento pela boca e nariz e olho roxo. Ele foi entubado e entregue no setor de trauma do pronto-socorro da capital.

Ao g1, a direção do hospital informou que o estado de saúde do rapaz é grave, que continua na sala do Trauma, entubado e aguarda resultado do exame de Covid-19 para subir para Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Por conta do acidente, um grupo chegou a fechar a Ponte Juscelino Kubistchek, conhecida como Ponte Metálica, na noite desse domingo em protesto.

Fonte: G1ACRE