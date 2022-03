MOTOBOY NÃO SOBE: Entregadores se reúnem na frente de condomínio em protesto a agressão

Parte da categoria de motoboys da cidade de Rio Branco se reuniu na frente do condomínio Reserva do Bosque, na noite deste sábado, 26, como forma de protesto em relação ao entregador que foi agredido nesta tarde, ao fazer entrega no local.

Leia mais: VÍDEO: Motoboy é agredido durante entrega em Rio Branco

No ato, os trabalhadores pediram respeito e informaram que o ato de um cliente não reflete no respeito que os demais moradores do local têm com a categoria na hora da entrega do lanche.

No vídeo, ele frisam que só sobem em casos de idoso, gestantes e deficientes, o que não era a situação do cliente em questão. Além disso, relatam que é regra do condomínio que o morador venha buscar o lanche.

Veja o vídeo:

Em resposta a uma publicação da jornalista Lilia Camargo, alguém, que a mesma não identificou, comentou ter os dados do motoboy e que irá entrar com uma ação contra o mesmo.