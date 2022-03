Menino indígena atropelado por caminhão ao sair da escola segue em UTI do hospital de Cruzeiro do Sul

Criança passou por uma cirurgia no Hospital do Juruá nessa sexta (25) após o acidente. Menino é da etnia Noke Koi e foi atropelado na Terra Indígena Campinas Katukina, entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

Acidente ocorreu na Terra Indígena Campinas Katukina, entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá.

O menino indígena de 10 anos, da etnia Noke Koi, atropelado por um caminhão nesta sexta-feira (25) quando voltava da escola na Terra Indígena Campinas Katukina, entre Cruzeiro do Sul e Tarauacá, interior do Acre, segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do governo neste sábado (26).

A criança ficou em estado grave após o acidente e passou por cirurgia no Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul.

Ainda segundo o governo, a criança foi submetida também a uma laparotomia exploratória para conter um sangramento abdominal. Ele também foi avaliado por um ortopedista por conta de uma fratura exposta no fêmur esquerdo.

Ele segue com sedação, tem sinais vitais estáveis e os médicos esperam ele se estabilizar para fazer uma cirurgia da fratura na clavícula.

O g1 tentou contato com a família do menino, mas não obteve respostas. Procurada pela reportagem, a coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Alto Rio Juruá disse que não pode repassar informações sobre a situação do menino.

Motorista se apresentou após fugir do local

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) socorreu o menino e o levou para o hospital. Após a batida, o motorista fugiu do local sem prestar socorro.

Ele se apresentou na tarde de sexta em uma delegacia de Cruzeiro do Sul para prestar depoimento. O delegado Rafael Távora disse que o motorista alegou que fugiu com medo de sofrer represálias.

“O motorista disse que o menor estava no meio da pista e quando avistou foi tarde para desviar ou frear com eficiência”, resumiu.

O condutor contou também que viajava de Cruzeiro do Sul para Rio Branco.

Fonte: G1AC