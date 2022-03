Mandante de tentativa de assassinato é preso em Sena Madureira

A Polícia Civil no município em Sena Madureira prendeu, em uma residência localizada no bairro Praia do Amarílio, Antônio Lázaro Bezerra Lopes, de 27 anos, responsável por ordenar atentado contra o menor Valcinei Miranda da Silva, de 17 anos, que se encontra em observação no Hospital do município. O crime ocorrido na data da última quarta-feira, 23.

O trabalho investigativo da Policia Civil foi realizado pela equipe do delegado Leonardo Meyohas com apoio do delegado Marcos Franck possibilitou identificar o mandante do crime de tentativa de homicídio.

O investigado, que já possui condenação em processo a transitado em julgado pelo crime de tráfico de drogas com pena imputada a 17 anos. O preso, que cumpria pena em regime de monitoramento eletrônico, é o responsável pelas ordens de ataques para execução de membros de organização criminosa rival que age no município.

De acordo com o delegado Leonardo Meyohas, a motivação para as ordens segue o mesmo histórico de guerra entre membros de facções rivais pelo território de venda de entorpecentes no município de Sena Madureira.

A Policia Civil vem intensificando as ações de combate à criminalidade nas regionais do Vale do Juruá, Purus/Envira, Tarauacá/Feijó no sentido de investigar ações criminosas cometidas por membros de organizações como tráfico de drogas, roubo e homicídios e responsabilizá-los por tais práticas delituosas.

O preso foi conduzido à Delegacia Geral do município para lavratura de prisão e em seguida colocado à disposição da justiça. Podendo perder o benefício do regime monitorado e regredindo para regime fechado.

Fonte: AcreNews