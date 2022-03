Mais um monitorado por tornozeleira é executado a tiros

Um homem identificado como Sebastião Silva de Souza, 33 anos, foi morto com um tiro no pescoço, na noite desta quarta-feira, 30, em Senador Guiomard, interior do Acre.



Segundo informações, a vítima foi socorrida com vida e encaminhada ao Hospital Geral Dr Ary Rodrigues, onde não resistiu e veio a óbito.

Ainda segundo apurou nossa equipe de reportagem, Sebastião era monitorado e teria envolvimento com facção.

Testemunhas relataram que a vítima estaria em casa quando foi chamada, por dois homens não identificados, e ao sair no portão foi alvejado com dois tiros. Após a ação, os autores fugiram por uma região de mata.

A causa do crime é desconhecida, mas há indicadores que tenha como motivação a quebra de acordo entre facções rivais.