Mais um crime bárbaro no Segundo Distrito de Rio Branco

Nos últimos dias o Segundo Distrito da capital que tem sido palco de crimes bárbaros, após anúncio do fim da paz entre as facções rivais. No fim da tarde desta quarta-feira, 30, um homem, identificado como Fábio Farias de Araújo, foi assassinado com um tiro na cabeça, na rua Major Mendonça Lima, bairro Santa Helena, que fica localizado na região do Vila Acre.



Segundo informações da polícia, Fábio, que é morador do Loteamento Farhat, era foragido da justiça e tinha cortado a tornozeleira há, mais ou menos, uma semana.

Ainda segundo populares, a vítima era pedinte e teria envolvimento com facção, o que pode ter sido o motivo para sua execução.

Fábio foi alvejado com, sete tiros sendo três da região da cabeça, dois na altura do ombro, um na região do braço e outro de raspão. Nenhuma cápsula foi encontrada no local, apesar da farredura minuciosa da equipe de peritos, que aproveita pra alertar a população, que são os primeiros a chegar na cena do crime, a não mexer em nada, para não dificultar o trabalho da perícia.

A Polícia Militar esteve no local isolou a área para o trabalho da equipe do Instituto Médico Legal (IML). As investigações agora seguem por conta da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).