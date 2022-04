Maiara e Maraisa estão no The Voice Kids: ‘Vamos reviver a nossa história’

Aos 5 anos, Maiara e Maraisa já brincavam de cantar com o microfone na mão. Aos 11, começaram a compor. Seguiram a infância e juventude em festivais, fanfarras e shows em shoppings, até se tornarem uma das principais duplas do sertanejo do país. A partir de maio, a dupla terá mais um capítulo em sua história de sucesso. As gêmeas assumem as cadeiras como as novas técnicas da sétima temporada do ‘The Voice Kids’.

As rainhas do feminejo entram para a família ‘Voice’ ao lado de Michel Teló e Carlinhos Brown, na edição voltada para jovens talentos. A dupla mato-grossense não esconde a ansiedade para o ‘The Voice Kids’.

Maiara chega sabendo, feliz, da sua nova e grande responsabilidade.

‘É uma experiência nova e bem desafiadora, estamos muito ansiosas. A posição de técnica é bem bacana, poder dividir conhecimento é incrível, mas tem a dificuldade da escolha. Essa parte temos certeza de que será bem complicada. Quando recebemos o convite, só me veio a imagem da cadeira virando, e eu acho isso um máximo (risos)’, contou.

Para Maraisa, o que mais a encanta no ‘The Voice Kids’ é a possibilidade de descobrir novos talentos.

“Nós começamos a nos apresentar ainda crianças, participar do ‘The Voice Kids’ é como reviver um pouco de nossa história. São tantos os talentos desconhecidos espalhados pelo Brasil, e o ‘Voice’ tem o poder de apresentar alguns deles para muitas pessoas”, lembra a cantora, que já adianta qual o principal conselho que dará para os candidatos do seu time: “Eles devem se divertir e tratar com leveza, que assim tudo fica mais fácil”, afirma.

O ‘The Voice Kids’ tem direção artística de Creso Eduardo Macedo, direção de gênero de Boninho e apresentação de Márcio Garcia, com Thalita Rebouças nos bastidores. O reality irá ao ar no domingo e tem previsão de estreia para maio.

