Lucas é o décimo eliminado do BBB 22

Vamos ao momento mais esperado! Depois de conversar com os emparedados da semana, Tadeu Schmidt chega com o resultado da noite. Nesta terça, 29/3, Lucas, Paulo André e Pedro Scooby disputam um lugar na casa do BBB 22.

O apresentador diz: “Chegou a hora. Quando terminar, seremos 10 e com coração partido. Vocês conseguem imaginar a Eslô sem Lucas? O Scooby sem PA? O PA sem Scooby? São laços fortíssimos e um deles vai se partir (…) Quem marcou mais as disputas? PA e a exuberância do atleta olímpico? Scooby, mesmo fora da praia dele, mostrando uma inteligência e vontade. Ou o Lucas. PA e Scooby, competidores que são, estavam confortáveis de fazer um gesto surpreendente. Fizeram algo nobre para a maior rival deles no BBB 22. Fizeram certo? Em uma prova de resistência, cada um tem seu motivo para desistir. Cansaço, dor… Mas, fizeram o que para o jogo deles? O que teria sido diferente se eles tivessem ido até o final (…).

Tadeu anuncia o resultado. Lucas sai da casa com 77,54% dos votos.

O brother abraça Eslovênia e diz para os confinados: “Obrigado pela experiência, gente!”. Ele se despede de todos na casa e Natália chora muito.

Por Portal Tucumã