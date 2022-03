Jovem rouba carro de aplicativo para quitar dívida e esfaqueia motorista

Um jovem de 19 anos que tinha uma dívida com o tráfico de drogas resolveu roubar um carro contratado por aplicativo para quitar o débito de R$ 4 mil. Ele usou o celular da mãe para chamar o carro no intuito de levar o automóvel até os traficantes como pagamento. Ao entrar no veículo, logo anunciou o assalto. O fato ocorreu na noite deste sábado (26/3) no Bairro Colonial, em Contagem, na Grande BH, segundo boletim de ocorrência da PM.

Mesmo tendo sinalizado a rendição, erguendo os braços, o motorista, de 23 anos, levou várias facadas. Ele foi atingido no pescoço, na nuca, na mão esquerda e no punho esquerdo. A vítima e o autor entraram em luta corporal. O motorista fugiu e o rapaz correu atrás dele, depois voltou para o veículo roubado e também tentou deixar o local.

Ainda segundo a PM, ali perto, o jovem, inabilitado, bateu em um poste de iluminação e tentou fugir novamente. Mas acabou sendo flagrado por um policial à paisana que passava por perto e foi detido pelo militar. O criminoso logo confessou a prática do delito e, depois da chegada das viaturas, foram encontrados com ele R$ 40 e o aparelho celular da mãe usado na chamada ao carro de aplicativo.

Aos policiais, o jovem admitiu ser traficante de drogas e usuário de crack e cocaína. Ele havia trocado um celular com um traficante da região por 15 pedras de crack, substância que foi consumida neste sábado. O motorista vitimado foi levado à UPA JK, no Eldorado, e depois transferido ao Hospital Municipal de Contagem, com cinco ferimentos.

