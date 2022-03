Jovem que morreu afogado era jogador de futebol

O jovem Luís Henrique Coelho, de 21 anos, encontrado após 11 horas desaparecido no Rio Negro, neste sábado (26) era jogador de futebol. Henrique se jogou no rio nas proximudades da Feira da Panair, no bairro Educanods Zona Sul de Manaus

De acordo com a mãe da vítima, o jovem voltava de uma partida quando foi abordado por policiais. Leia Coelho acusa os policiais de terem obrigado o filho a pular no rio, mesmo sem que o rapaz soubesse nadar. Ela disse, ainda, que os PMs atiraram no jovem.

Ela foi avisada po testemunhas o que havia acontecido com o filho. “Eles me ligaram e falaram: olha, a polícia pegou teu filho, levou ali pra trás e deram nele, deixou ele nu e deixou ele cair dentro da água. Pegaram ele de volta, mandaram ele vestir a roupa e depois jogaram de novo”, disse.

Segundo a mãe do jovem, pessoas que passavam pelo local ainda tentaram ajudar o rapaz que estava se afogando, mas os policiais impediram o socorro ameaçando as testemunhas.

O corpo do jovem foi encontrado por mergulhadores todo desfigurado comido pelos peixes.

