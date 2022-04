Jovem é preso e adolescente apreendido suspeitos de cometerem assaltos

Um jovem de 20 anos foi preso e um adolescente de 17 anos apreendido, nessa quarta-feira (30), por suspeita praticarem roubos no Cemitério Parque Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Renan Marques da Cruz, 20, e o menor de 17 anos, integravam um grupo criminoso responsável por vários roubos praticados nos bairros Ponta Negra e Tarumã, na zona oeste de Manaus.

De acordo com o delegado Aldeney Goes, titular do 19º distrito integrado de polícia, as vítimas dos suspeitos eram pessoas que que praticavam atividades físicas na região e parentes que visitavam os túmulos dos entes queridos no cemitério.

Os suspeitos foram detidos no bairro Novo Israel, na Zona Norte de Manaus. Eles foram encontrados com armas e objetos, como relógios e joias, que segundo as investigações, foram roubados durante os assaltos. Além da dupla, a Polícia Civil investiga a participação de pelo menos mais comparsas envolvidos em assaltos praticados na região.

Do Portal Capital AM