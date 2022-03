Jovem é morto a tiros com sobrinho de 5 anos no colo

Um jovem de 22 anos foi morto a tiros nessa segunda-feira (28), próximo a um supermercado no Bairro São Pedro, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. Segundo a polícia, a vítima estava segurando o sobrinho de 5 anos no colo no momento dos disparos.

Uma testemunha que estava no local quando o crime aconteceu informou aos militares que dois suspeitos chegaram atirando contra o homem e fugiram em um carro, roubado na sexta-feira passada (25).

Em seguida, uma terceira pessoa também teria disparado contra o jovem. Para evitar que os tiros acertassem a criança, a testemunha conseguiu segurar a arma do suspeito e imobilizá-lo. Os disparos ainda teriam atingido uma outra vitima, de 54, que ficou ferida nas costas.

Os dois suspeitos, de 18 e 24 anos, foram perseguidos pela polícia e presos. Durante a fuga, a dupla jogou uma arma de fogo pela janela do veículo, mas o objeto foi apreendido pelos militares.

Ainda de acordo com a polícia, os homens confessaram o crime e disseram que a motivação seria uma guerra de gangues. Durante a ocorrência, um menor de 16 anos foi apreendido, suspeito de ter participação no grupo e ocultar uma arma em casa.

A Polícia Civil informou que os suspeitos foram ouvidos, autuados em flagrante pelo crime de homicídio e conduzidos para o sistema prisional. Já o adolescente foi ouvido e liberado. O crime ainda está sendo investigado.

Fonte: EM