Jovem de 17 anos bate em poste e capota carro

Um carro colidiu com um poste e depois capotou na DF-005, na altura da ML 4, no Setor de Mansões do Lago Norte. O menor de idade, identificado apenas como T.B.B, de 17 anos, dirigia o veículo no momento do acidente.

Com o impacto da colisão, o motor do carro foi ejetado da estrutura. O condutor não se feriu. Outras quatro pessoas estavam no veículo e duas vítimas foram transportadas para o hospital.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência. Ao chegar no local, viram um Ford Fiesta branco capotado e socorreram os passageiros. A menor de 17 anos, identificada como L.S.S., foi atendida e transportada para o Hospital de Base com um corte na cabeça e escoriações nas mãos e nos membros inferiores.

Outra menor de 16 anos e sem identificação sentia dores abdominais e também foi encaminhada para o hospital. As duas jovens estava conscientes e estáveis. Os demais ocupantes do veículo não sofreram ferimentos.

Durante o atendimento, os dois sentidos da via foram interditados e, após gerenciamento dos riscos, foi liberado o acostamento da via no sentido Paranoá – Varjão. O local ficou aos cuidados da Polícia Militar do DF.

