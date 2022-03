Itália perde para Macedônia e está fora da Copa pela segunda vez consecutiva

A Itália nunca ficou fora de duas Copas do Mundo consecutivas. Comandados pelo técnico Roberto Mancini, os campeões da Europa tinha dois jogos para evitar um fracasso histórico e superar o trauma da eliminação na repescagem para o Mundial de 2018.

A Itália perde para Macedônia e está fora da Copa pela segunda vez consecutivaItália recebeu em casa, nesta quinta-feira (24), a Macedônia do Norte para confronto válido pela semifinal da repescagem das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo do Catar.

Por Portal Tucumã