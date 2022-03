Invicto, Plácido de Castro é único dos eleitos pelos internautas para ir ao 2º turno a não se classificar

O primeiro turno do Campeonato Acreano 2022 foi encerrado na noite dessa quarta-feira (29) e definiu a Adesg como último clube classificado para seguir na briga pelo título no segundo turno. O Leão de Senador Guiomard venceu o Atlético-AC e se junta a Náuas, Rio Branco-AC, Humaitá, Galvez e São Francisco, que já estavam classificados. Curiosamente são três forças da capital e três do interior.

Antes do início do estadual, o ge fez duas enquetes querendo saber dos internautas quais seriam os seis clubes que conquistariam vaga no segundo turno. Os escolhidos foram Plácido de Castro, Adesg e Rio Branco-AC no grupo A e Humaitá, São Francisco e Galvez no grupo B.

Dos seis mais votados pelos internautas, apenas o Plácido de Castro não conquistou a classificação. Apesar de terminar o primeiro turno invicto, o Tigre do Abunã ficou na quarta colocação do grupo A com sete pontos, mesma pontuação do Rio Branco-AC, mas número de vitórias inferior (2 a 1 para o Estrelão), sendo eliminado nos critérios de desempate.

O segundo turno do estadual ainda não tem data confirmada para iniciar, mas a possibilidade é de que comece já no fim de semana. Uma reunião entre representantes da Federação de Futebol do Acre (FFAC) e do Departamento de Esporte do Estado será realizada na manhã desta quarta-feira (30), a partir das 9h, na Arena da Floresta, em Rio Branco. Em pauta a condição atual do estádio e possível liberação da praça esportiva para jogos oficiais.

Fonte: GE AC