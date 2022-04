Internauta crítica treinamento que assessor de Emerson Jarude fez com dinheiro público

Um internauta divulgou em sua página, nas redes sociais, que o vereador Emerson Jarude gastou R$ 2.800,00 do dinheiro público para custear, o que ele denominou de curso de coaching/autoestima. Como prova, ele postou o “print” de uma publicação do Diário Oficial do Estado do Acre, onde o presidente da Câmara dos Vereadores, N. Lima, designa o assessor do parlamentar para participar da capacitação.

“Deve ser bom demais ser homem, branco, advogado, vereador e com status social”, escreve o internauta em sua publicação.

Em contato com a assessoria do vereador recebemos a seguinte nota explicando que “não se tratava de curso de “coaching” (apesar dessa ser o termo usado na publicação do DOE), mas sim um treinamento, em formato imersão, de aprimoramento pessoal,

Veja a nota na íntegra:

Entre as características impulsionadas como resultado do Treinamento Você estão: o desenvolvimento intelectual, controle emocional, fortalecimento do trabalho em equipe e a ampliação de habilidades e responsabilidades do treinando.

Todos sabem que trabalho com uma equipe reduzida. O vereador pode ter até 12 assessores, e temos 8. Quando eu votei contra ao aumento do número de assessores e da verba de gabinete para cada vereador, é justamente pelo compromisso que eu e minha equipe temos de trabalhar dobrado ou até mesmo triplicado quando for necessário.

Foi justamente por garantir a qualificação da equipe e o compromisso de seguir vencendo nossos limites que a população, através da pesquisa do Instituto Data Control, nos colocou como o mandato que mais trabalha por Rio Branco.

O treinamento do Instituo Você é feito aqui em Rio Branco, ali pertinho do Belo Jardim III pra ser mais exato. Não usamos diárias e nem passagens ao litoral brasileiro em busca de “cursos”.

Todas as nossas ações são publicadas no Diário Oficial e prestadas contas através do certificado, exatamente como devem ser.