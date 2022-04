Uma iguana deu o “ar da graça” em uma parada de mototaxistas, na tarde desta quinta-feira, 31, no bairro Ayrton Sena, rua Jatobá, região da baixada, em Rio Branco, Acre.

Segundo os próprios mototaxistas, o animal desceu de uma árvore e a algumas pessoas ficaram assustadas com sua presença inusitada. Eles acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Acre para capturar o réptil e devolve-lo ao seu habitat natural.

Com informações: CHUMBO GROSSO 🌑 💥 🔫