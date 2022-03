Idosa fica piradinha em motel e morde pirulito do marido. Idoso foi para no hospital!

Na última sexta-feira (25), um caso inusitado ocorreu na cidade de Tangará da Serra no Mato Grosso. Por volta das 22h o Serviçoi de Inicialmente Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU e a Polícia Militar foram acionados para o atendimento em um motel da cidade. A informação dava conta de uma tentativa de homicídio.

Porém, quando as equipes de resgate chegaram ao local, se depararam com outra história. O caso se tratava de um desentendimento entre um casal de idosos, que estavam no local praticando ato sexual. Em dado momento, houve uma discussão e a mulher acabou mordendo o órgão genital do parceiro.

Ao ouvir os gritos de dor do homem, funcionários do motel acionaram polícia e Samu. Segundo o relato médico, o ferimento foi grave, lesionando o órgão a partir do canal da uretra. Ele foi encaminhado as pressas a uma unidade hospitalar.

A idosa foi presa em flagrante e encaminhada a uma delegacia. Ele deverá responder pelo crime de lesão corporal.

Por No Amazonas é Assim