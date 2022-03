Mineiro defendeu mais de 15 clubes ao longo da carreira como Brusque-SC, América-RJ e Botafogo-SP. Será a primeira vez dele no futebol acreano. O jogador aguarda ser regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) para ficar à disposição para o estadual.

Com duas vitórias e dois empates, o Humaitá é líder do grupo B com oito pontos e está classificado para o segundo turno do estadual. A tabela do returno deve ser divulgada nos próximos dias.