Homem tem ataque de fúria e destrói próprio carro ao ser parado em blitz

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram ele com a chave em punho, feita de aço, acertando o parabrisa do próprio carro. Houve danos também na lataria do veículo.

A Polícia Militar informou que o homem “ficou em visível descontrole emocional” quando foi abordado. O veículo dele estava com a documentação atrasada, segundo a corporação.

Um agente do Detran que estava na fiscalização disse que o homem ainda foi orientado a não fazer aquilo, mas não adiantou. Mesmo após ser danificado, o veículo foi removido para o pátio Detran por conta das irregularidades.

Além do documento atrasado, segundo o agente, o veículo dele tinha R$ 5 mil em multas, estava rebaixado sem autorização do órgãos fiscalizadores e o homem não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Agora, caso ele queria reaver o veículo, precisa regularizar a documentação e arrumar o danos do carro, como o do parabrisa, para que o veículo possa ficar em condições de rodagem.

A blitz era realizada na avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, no Mecejana, zona Oeste, pela PM, Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e Polícia Rodoviária Federal (PRF).