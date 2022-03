Homem que matou a namorada com um tiro na cabeça vai responder pelo crime em júri popular

A sentença da pronúncia é assassinada pela Juíza da 1ª Vara do Tribunal do Júri, Luana Campos. Com a decisão, Alessandro Silva Magalhães, conhecido pela alcunha de Absoluto, vai responder pelo assassinato da namorada, Cristina Raquel, em Júri Popular.

Na mesma sentença, a magistrada manteve a prisão preventiva do réu sob o argumento da garantia da ordem pública e também que Alessandro Magalhães responde por outras ações penais, inclusive com acusações de integrar facção criminosa.

O acusado foi preso em setembro do ano passado durante uma ação realizada por investigadores da Delegacia de Homicídios.

“Absoluto” é apontado como o autor o assassinato da própria namorada, Cristina Raquel Santos de Barros, de 20 anos, com um tiro na região da cabeça, em 10 de maio de 2020. O homicídio ocorreu em uma casa localizada na região do Jorge Lavocat.

Quando foi preso o réu disse que o tiro foi acidental, mas a versão não convenceu o representante do Ministério Público do Acre. O promotor de Justiça Carlos Pescador deu parecer pela pronúncia do réu.

A data do júri ainda será marcada.

Fonte: AcreNews