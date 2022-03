Homem morre afogado em igarapé localizado no Ramal do Clodoaldo

O autônomo Josiel Assunção de Noronha, de 41 anos, teve morte por afogamento registrada no final da tarde deste domingo (28) em um igarapé, no Ramal do Clodoaldo, Km 14 da BR-364, com sentido a Porto Velho.

Segundo informações do irmão da vítima, Josiel tinha ido com o irmão passar a tarde deste domingo na chácara de amigos. Durante o banho, o homem mergulhou e não voltou mais.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o corpo do igarapé, e o Instituto Médico Legal (IML) não constatou nenhuma sinal de violência ou hematomas.

Além disso, o irmão também informou que a vítima tinha ingerido bebida alcoólica antes de entrar no igarapé.

Com informações do repórter Márcio Souza para TV Gazeta