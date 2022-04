Homem injeta cocaína no pênis e procura hospital com órgão necrosado e úlcera

Um homem de 35 anos que injetou cocaína em uma veia da genitália teve graves lesões no pênis. O paciente foi até à emergência de um hospital nos Estados Unidos e relatou que estava com uma dor “excruciante e crescente” pelo menos há três dias.

A genitália do homem apresentava inchaço, um branqueamento na parte da frente e necrose e úlcera na lateral.

Conforme informado pelo relatório médico, o paciente já tinha um histórico relacionado ao uso de drogas e também já tinha injetado cocaína na veia dorsal do pênis outras vezes há algumas semanas atrás, mas não apresentou complicações.

Por mais que tenha tido a identificação de úlcera no pênis, foi descartada a gangrena do órgão íntimo. Isso acabou ajudando os médicos a iniciarem um tratamento de recuperação com antibióticos. Após 10 dias, o homem se recuperou das lesões e foi liberado.

O paciente, que não teve a identidade revelada, se recusou a ir para uma reabilitação para tratar o vício em drogas. Ele também perdeu o contato com os médicos após deixar o hospital, segundo o relatório da American Journal of Case Reports.

As imagens do caso foram divulgadas pelo American Journal of Case Reports também.

Alerta: são imagens fortes e desagradáveis, para acessá-las clique aqui.

https://www.amjcaserep.com/abstract/full/idArt/935250#f1-amjcaserep-23-e935250

Fonte: OCP NEWS