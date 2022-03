Homem encontrado agonizando com tiro na cabeça, morre no Pronto Socorro

Na madrugada da última segunda-feira (28), populares encontraram um homem caído na rua Antônio Francisco, no Residencial Rosalinda, no Segundo Distrito de Rio Branco, ferido com tiro na cabeça, usando capuz e luvas cirúrgicas.

Segundo informações, policiais militares que atenderam a ocorrência ao retirarem o capuz da cabeça da vítima perceberam uma marca de tiro na cabeça do homem e ele usava luvas cirúrgicas e segurava uma chave de fenda.

O desconhecido foi socorrido por uma equipe de suporte avançado do SAMU e encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado crítico.

Na noite,desta quarta-feira, 30, ele não resistiu a gravidade do ferimento e morreu na Unidade de Tratamento Intensivo – UTI.